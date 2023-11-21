Медведев рассказал, на что идет Запад ради удержания власти Медведев: Запад блокирует возможности развития мира, чтобы удержать власть

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Запад сосредоточен на том, чтобы удержать свою власть над мировыми процессами, рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. По его словам, которые приводит РИА Новости, чтобы сохранить бразды правления, Запад блокирует возможности для свободного развития мира.

Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые, — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред обратил внимание, что Соединенные Штаты вкладывают средства в свой военно-промышленный комплекс и конфликты в других странах. Это, по мнению Медведева, является квинтэссенцией американской доктрины безопасности.

Политик привел в пример слова американского лидера Джо Байдена о том, что «великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу». Также глава Белого дома заявлял, что именно этот прогресс делает мир более безопасным, а США — защищенными, отметил зампред. Сочетание «крови и денег», которое дает инвестиции, отметил Медведев, очень американское.