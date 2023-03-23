Теоретически за подрыв «Северных потоков» должен отвечать причинитель вреда, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Однако на практике, по его мнению, диверсия останется безнаказанной, хотя основной выгодоприобретатель от нее известен — это США, передает ТАСС. Расплачиваться же за эту авантюру придется жителям Евросоюза, уверен Медведев.
На самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую. Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар — это Соединенные Штаты Америки, — сказал Медведев.
Он отметил, что Вашингтон неоднократно возмущался тем, что поставки Россией газа в Европу сделали там неконкурентоспособным американский сжиженный природный газ. Москва в ответ на это предлагала США провести трубопровод до Европы. Однако американская сторона выбрала иной путь — сначала ввела санкции в отношении российских нефти и газа, а затем последовала диверсия на «Северных потоках».
В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на «Северных потоках». По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.
Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности. По его мнению, решение об этом было принято из-за неудач украинской армии на фронте.