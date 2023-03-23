Медведев рассказал, кто должен отвечать за подрыв «Северных потоков» Медведев: подрыв «Северных потоков» останется безнаказанным

Фото: Danish Defence/Global Look Press

Подрыв «Северного потока» в Балтийском море

Теоретически за подрыв «Северных потоков» должен отвечать причинитель вреда, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Однако на практике, по его мнению, диверсия останется безнаказанной, хотя основной выгодоприобретатель от нее известен — это США, передает ТАСС. Расплачиваться же за эту авантюру придется жителям Евросоюза, уверен Медведев.

На самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую. Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар — это Соединенные Штаты Америки, — сказал Медведев.

Он отметил, что Вашингтон неоднократно возмущался тем, что поставки Россией газа в Европу сделали там неконкурентоспособным американский сжиженный природный газ. Москва в ответ на это предлагала США провести трубопровод до Европы. Однако американская сторона выбрала иной путь — сначала ввела санкции в отношении российских нефти и газа, а затем последовала диверсия на «Северных потоках».

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на «Северных потоках». По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.

Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности. По его мнению, решение об этом было принято из-за неудач украинской армии на фронте.