Медведев рассказал, как ответить на теракт на Крымском мосту Зампред Совбеза Медведев: нужно уничтожить террористов за взрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ЧП на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, которую совершило «несостоявшееся государство Украина». Ответом Москвы может быть уничтожение террористов, заявил он журналистке Надане Фридрихсон, беседу она разместила в Telegram.

Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире, — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев добавил, что именно такого ответа Москвы ожидают россияне.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили подозреваемых, которые причастны к теракту на Крымском мосту. По его словам, помимо представителей Службы безопасности Украины (СБУ), в организации подрыва участвовали граждане РФ и иностранных государств.