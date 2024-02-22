Медведев рассказал, кого ненавидит Медведев заявил, что ненавидит врагов России

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью СМИ, что ненавидит тех, кого считает врагами России. Таким образом он объяснил одну из публикаций в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Здесь все просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению, — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что у России есть не только враги, но и друзья. По его словам, последних у Москвы немало во все мире. Медведев причислил к этой категории всех, кто не относится к политическому сословию англо-саксонского мира.

7 июня 2022 года политик опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором среди прочего была фраза «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. <...> И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли».

Ранее Медведев заявил, что главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю стоит «готовиться к земле», а не обсуждать новые санкции против России. По его словам, высказывания еврокомиссара по иностранным делам уже давно превратились в пропаганду.

Глава Совбеза РФ также сравнил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с персонажем женщины-президента из комедии «Не смотрите наверх». Медведев отметил, что картина хорошо высмеивает нравы американской элиты.