Медведев рассказал, к чему приведет закупка Киевом электричества у Словакии Медведев: закупка Киевом электричества у Словакии приведет к росту цен в Европе и на Украине

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Закупка Киевом электроэнергии у Словакии приведет к росту цен на энергоносители как в странах Европы, так и на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что подобный шаг не приведет к стабильности системы подачи энергоснабжения на Украине.

Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, — написал Медведев.

В качестве решения проблемы он предложил «признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в Конституции» — после этого ситуация с электроснабжением на Украине наладится.

Ранее пресс-служба энерготрейдера «Энергетическая компания Украины» сообщила о первой тестовой закупке электроэнергии у Словакии. Импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября.

Ранее пресс-служба компании ДТЭК «Киевские региональные электросети», занимающейся электроснабжением региона, предупредила жителей города и области о беспрецедентных отключениях энергии. В компании отметили, что в Киевской области возник дефицит мощностей в размере 30% потребления.