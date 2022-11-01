Медведев назвал повод для применения политики о ядерном сдерживании Медведев: тезисы запада — прямой повод для применения политики о ядерном сдерживании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что только полная победа России на Украине поможет избежать мирового конфликта. Объясняя свою позицию, он в Telegram-канале выстроил логическую цепочку, в завершении которой выразил мнение, что именно страны Запада подталкивают к началу ядерной войны.

Экс-премьер напомнил о заявлениях стран Запада о том, что Россия не должна выйти победителем из конфликта на Украине.

По мнению Медведева, если побеждает не Россия, то, следовательно, Украина, чья цель, продиктованная киевским руководством, — возврат всех бывших территорий. Реализация такого плана означает отторжение присоединенных к России территорий, что ставит существование государства под угрозу и чревато его распадом, утверждает зампред Совбеза.

По итогу своих рассуждений Медведев пришел к выводу, что такое развитие событий станет поводом для применения п. 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного оружия. Он также задался вопросом: «И кто тогда планирует ядерный конфликт?».

Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта, — уверен Медведев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стремление Польши разместить у себя американское ядерное оружие тревожит Москву. Он отметил, что новое поколение западных политиков пытается «играть» с этой темой достаточно безответственно.