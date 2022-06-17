Медведев: две личности в голове Байдена диктуют ему разную волю

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в сознании президента США Джо Байдена уживаются две личности, которые «диктуют ему разную волю». В своем Telegram-канале он отметил, что девиация американского лидера имеет «известное» название в психиатрии. Ранее Байден заявил, что решение об экономических санкциях он принимал как главнокомандующий, а не как политик, который думает о выборах.

Вообще-то плохо, когда в голове поселяются два персонажа, диктующие разную волю человеку. Обычно это имеет известное медицинское название в психиатрии, — высказался Медведев.

Политик также назвал санкции США «бессмысленным доктринерством», из-за которого в первую очередь страдают сами американские компании, объявившие о массовом уходе с российского рынка на фоне начала военной операции на Украине. По мнению Медведева, уход зарубежных фирм никак не отразился на отечественной экономике и сфере производства.

Как был полезный и не очень лимонад в России, так и останется. И темный, и светлый. Только под другим брендом. Как были булки с мясом — так и останутся. Под иным наименованием, — заявил Медведев.

Ранее Байден заявил, что принятые в Вашингтоне санкции против России стали лучшим выбором для его страны. Проигнорировать ситуацию на Украине было нельзя, отметил он.