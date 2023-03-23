Медведев рассказал, что Россия противопоставит HIMARS Медведев: у России есть оружие не хуже HIMARS

Фото: Capt. Ian Sandall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Поставляемые ВСУ американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS — достойное оружие, но Россия обладает сравнимыми с ними и даже превосходящими аналогами, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что у России есть целый ряд новейших разработок в данной сфере.

Все время вспоминают этот самый HIMARS — это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше, — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что в России разработан отечественный аналог РСЗО HIMARS на базе «Торнадо-С». Он имеет автономную систему наведения, а также управление огнем по сигналам ГЛОНАСС-GPS. По мнению, военного обозревателя Алексея Суконкина, эффективность этого оружия зависит от наличия средств разведки и целеуказания. Эксперт добавил, что без вспомогательных структур залпы новейших установок превратятся в стрельбу неуправляемыми боеприпасами с непредсказуемым результатом.

Военный эксперт Виктор Литовкин, в свою очередь, заявил, что российская разработка ни в чем не уступает HIMARS, но при этом не является панацеей. По его словам, для достижения ощутимых результатов российским войскам требуется целый комплекс вооружений.