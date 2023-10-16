Медведев рассказал, что помешает Байдену «подавить» Путина Медведев заявил, что деменция Байдена не позволит «подавить» Путина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желание президента США Джо Байдена «подавить» российского лидера Владимира Путина не осуществится, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, этого не произойдет, в том числе и из-за деменции Байдена, передает ТАСС.

Байден объявил о своем желании баллотироваться в президенты, объединить всю Европу и «свергнуть» президента России, — считает Медведев.

При этом Медведев с сарказмом отметил, что теперь стало понятно, в чем заключается миссия президента США. Он добавил, что раньше в Москве «наивно думали», что это делается для обеспечения процветания американцев.

В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь, — заключил замглавы СБ РФ.

Ранее Медведев ответил на обвинение президента Украины Владимира Зеленского в связи палестинского движения ХАМАС с Россией. Зампред Совбеза РФ заявил, что Украина напрямую сотрудничает с ИГИЛ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). Зеленский заявлял, что действия палестинского движения ХАМАС в Израиле напоминают ему военную операцию РФ на Украине. Он назвал Россию террористическим государством и делился мнением, что народ Украины пережил то же самое, что сейчас испытывают израильтяне.