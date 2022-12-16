Медведев: НАТО де-факто воюет с Россией и является законной военной целью

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Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в Telegram-канале, что законными военными целями являются любые войска противника в составе вооружённых сил, а также его военная и вспомогательная техника и объекты, относящиеся к военной инфраструктуре либо к гражданской инфраструктуре. Также к числу законных целей он отнес военно-политическое руководство страны-противника и вооружённые силы союзников страны-противника, официально вступивших в войну.

Медведев отметил, что НАТО де-факто объявило России гибридную войну и поставляет Украине огромные объемы вооружений, однако сам Альянс продолжает утверждать, что не намерен воевать с Россией.

Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе, — написал замглавы Совбеза.

Ранее американский журнал Foreign Policy предположил, что страны Североатлантического альянса сократили свои поставки вооружений Украине, чтобы подготовиться к войне с Россией. Отмечается, что у Пентагона есть определенные пороговые значения боеприпасов, из-за которых дальнейшие поставки оружия Киеву невозможны. Ограничения, по словам автора материала, были установлены американским военным ведомством на случай вооруженного конфликта с Россией. Журналисты при этом допускают, что столкновение НАТО и России может также начаться в Сувалкском коридоре на границе России с Прибалтикой.