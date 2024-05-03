Медведев: мирная конференция в Швейцарии докажет импотенцию западных элит Медведев: конференция в Швейцарии покажет крах мирного плана Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о тройной пользе от швейцарской мирной конференции для России. По его словам, она покажет крах мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Медведев высказал мнение, что украинский лидер должен лично посетить мероприятие.

Во-вторых, она станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта. Причем по прямой указке группы врачей-маразматиков из Вашингтона, — написал зампред Совбеза России.

Кроме того, конференция позволит Вооруженным силам РФ продолжить «зачистку малороссийской территории от неонацистов» без оглядки на «мирные инициативы». Кроме того, она позволит «вести скрупулезную работу» по «развалу политического режима Украины» и быстрейшему возвращению «исконных территорий в состав Российской Федерации», заключил Медведев.

Ранее депутат Госдумы политолог Олег Матвейчев заявил, что мирный саммит, который пройдет в Швейцарии без участия России, можно назвать очередным шоу. Он отметил, что конференция по украинской «формуле мира» — это эпизод в информационной войне, которым Запад хочет возместить поражения на поле боя.