Медведев раскрыл важное условие прекращения конфликта на Украине Медведев: прекращение конфликта на Украине невозможно без снятия с РФ санкций

Важным условием урегулирования конфликта на Украине является снятие с России всех санкций, введенных странами Запада, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По его словам, которые приводит РИА Новости, пока это не произойдет, конфликт будет продолжаться.

Скажу прямо: урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с РФ. Что бы там наши партнеры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться, — сказал он.

Медведев добавил, что российским властям необходимо подсчитать реальный ущерб, который западные санкции причинили России, ее гражданам и компаниям. Также он призвал подсчитать упущенную выгоду от рестрикций и в дальнейшем выдвинуть требования о компенсации. Он добавил, что нужно ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного России ущерба.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что предложение России по мирному урегулированию украинского конфликта носит срочный характер. По его словам, в случае отказа Киев будут ждать худшие условия на последующих переговорах.