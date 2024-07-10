Медведев раскрыл, пойдет ли Киев с «богомерзким клоуном» на переговоры Медведев: Киев может пойти на переговоры после смены власти в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские власти во главе с «богомерзким клоуном» могут пойти на переговоры с Россией в случае «смены декораций» после президентских выборов в США, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москве в случае диалога с Киевом нужно быть осторожнее.

Пойдет ли на переговоры богомерзкий клоун и б. президент б. Украины? <...> смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет, — отметил зампред СБ.

Медведев предупредил, что Украина может использовать переговоры в качестве передышки ВСУ. Кроме того, по его мнению, возможные декларации Киева об отказе от вступления в НАТО ни к чему не приведут, а если их примут, то в стране начнется «третий кровавый майдан, который сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полный вывод подразделений ВСУ с территории Донбасса и Новороссии является одним из условий мирного урегулирования конфликта на Украине. Также российский лидер отметил, что есть и другие условия.