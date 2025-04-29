Медведев раскрыл, когда будет предрешена судьба Украины как государства Медведев: судьба Украины как государства является вопросом будущего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Судьба Украины как государства будет вопросом будущего, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы. По его словам, спецоперация должна закончиться победой России, передает корреспондент NEWS.ru.

Надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что ответом Москвы на принцип Запада «мир через силу» будет только «мир через страх». По его мнению, это пока еще работает. Единственное, что останавливает Запад, отметил Медведев, является угроза возмездия.

Кроме того, Медведев раскритиковал власти Германии за отказ приглашать представителей России на День Победы. Зампред СБ отметил, что Берлин проявил «запредельный цинизм», сделав такой шаг. Медведев также осудил политический режим на Украине, который установил президент Владимир Зеленский. Политик отметил, что сегодня Россия вынуждена биться с наследниками нацистов.

Во время международного симпозиума «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН» зампред Совбеза также высказывался о попытках переосмыслить основные принципы устава Организации Объединенных Наций. Медведев назвал их недопустимыми.