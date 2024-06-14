Медведев раскрыл, чем закончится конференция по Украине в Швейцарии Медведев: саммит по Украине в Швейцарии без России ждет полное фиаско

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Конференция по Украине в Швейцарии, которая должна стартовать 15 июня, закончится полным провалом, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя выступление президента Владимира Путина в ходе встречи с руководством МИД РФ. По его словам, подобные «переговоры» без участия России являются бессмысленными.

Начинающийся завтра «саммит обреченных» закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворождённой формуле киевского клоуна (президента Украины Владимира Зеленского — NEWS.ru) — лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства, — написал Медведев.

По его словам, даже противникам России на Западе понятно, что Зеленский является всего лишь «узурпатором». На этом фоне он напомнил слова Владимира Путина о конституции Украины, по которой нельзя продлить полномочия президента, они переходят к спикеру парламента.

Также Дмитрий Медведев отметил, что события на Украине развиваются по катастрофическому для Киева сценарию. По словам политика, пространство для компромиссов уменьшается так же, как и территория Украины. Он объяснил, что Россия должна защитить себя на долгие годы.