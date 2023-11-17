«Де грошi?»: Медведев мемом отреагировал на отказ США финансировать Украину Медведев мемом прокомментировал бюджет США без помощи Израилю и Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев мемом отреагировал на решение президента США Джо Байдена оставить Украину и Израиль без дополнительной помощи. На картинке, опубликованной в Telegram, изображен украинский персонаж, недоумевающий от отсутствия финансовой поддержки. Расположившийся справа от него вашингтонский союзник пообещал оказать поддержку в следующем году.

Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву, — подписал мем Медведев.

15 ноября Медведев, комментируя принятие конгрессом плана финансирования работы правительства США без учета помощи Украине и Израилю, заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона близится к неизбежному концу, а для президента Украины Владимира Зеленского настало время «отправиться в небытие». По словам Медведева, отсутствие поддержки Израиля в законопроекте о финансировании работы правительства США — это исключительно технический момент, поскольку Иерусалим для конгресса «важнее собственной страны». Киев же стал для США бесполезен, поэтому они его «с легкостью предадут», уверен зампред Совбеза РФ.