Медведев проголосовал на выборах в Москве

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве, сообщили в Telegram-канале «Единой России». В Сети опубликован видеофрагмент, на котором председатель партии отдает свой голос с помощью планшета.

Удобно. Ваш голос учтен, — с улыбкой сообщил Медведев.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев заявил, что явка избирателей на выборах в мундепы в Москве к 15:00 составила 12,8%. По подсчетам сотрудников штаба, в общей сложности было выдано 839 752 бюллетеня, проголосовали 77 584 человека.

9 сентября открылись избирательные участки в рамках единого дня голосования. В большинстве регионов оно будет длиться три дня. По итогам голосования россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах.

В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.