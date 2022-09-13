Медведев: проект гарантий безопасности Киева — пролог к третьей мировой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Проект гарантий безопасности Киева, опубликованный офисом президента Украины Владимира Зеленского, является прологом к третьей мировой войне, считает заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он заявил, что «украинским нацистам» никто не даст «никакие гарантии».

Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст, — написал Медведев.

По мнению политика, предложенный законопроект является почти тем же самым, что и применение к Украине статьи 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора) о коллективной обороне.

Медведев призвал «заклятых друзей — западных начальников разных калибров» понять одну вещь о гибридной войне НАТО с Россией: если Запад продолжит поставлять Киеву вооружение, то «военная кампания» перейдет на другой уровень.

У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников, — пригрозил политик.

В этом случае, как прогнозирует Медведев, западным странам «не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах» и смеяться над тем, как они «аккуратно ослабляют Россию чужими руками», поскольку вокруг них «все заполыхает».

Ранее Киев опубликовал проект гарантий безопасности для Украины. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставки военного снаряжения, оружия и разработку законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба. Отмечается, что гарантии не исключают стремления Украины в НАТО, они лишь должны обеспечить безопасность страны, пока она не вступит в Альянс.