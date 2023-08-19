Медведев призвал уничтожить Украину дотла Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно

Поражение Запада на украинском направлении неизбежно, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что западные страны не пойдут на активное участи в украинском конфликте и в скором времени для них сложившаяся ситуация станет затратной и неактуальной. Он также назвал спецоперацию «экзистенциальным конфликтом и войной за самосохранение». Медведев подчеркнул, что нынешнее террористическое украинское государство должно быть уничтожено дотла.

Для них — это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, но Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам. Как бы он в голос ни причитал на своих саммитах и в ООН. А для нас — это трагедия с участием наших людей. Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы, — написал он.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия является экономическим карликом, своего рода «бензоколонкой», у владельца которой есть атомная бомба. При этом Китай в отличие от РФ является крупным геополитическим игроком, подчеркнул политик.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заметила, что оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов Борреля отметил, что Европу можно сравнить с бычком, отданным на заклание Соединенным Штатам Америки. Депутат подчеркнул, что единственная страна в ЕС с собственным ЯО — Франция, но и насчет его применения наверняка принимают решения в США.