Медведев призвал сделать «превентивную трепанацию черепа» Зеленскому

Фото: MIT Russia/via Global Look Press

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности превентивного удара по России в случае наличия «ядерной угрозы» со стороны России. Свой комментарий политик опубликовал в Telegram-канале.

Речь идет о заявлении украинского лидера о том, что страны НАТО «должны нанести превентивные удары по России, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия президентом Владимиром Путиным».

Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных, — с возмущением отреагировал Медведев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, поскольку это ничто иное, как призыв к началу мировой войны. Он добавил, что США и Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева и поэтому они должны нести ответственность за такие заявления.