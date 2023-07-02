Медведев призвал расторгнуть «ненужную» зерновую сделку Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть расторгнута

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в статье для «Российской газеты», что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и ее следует расторгнуть. По словам политика, РФ самостоятельно сможет помочь странам-партнерам, которые нуждаются в продовольствии.

Зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. <...> Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. <...> Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров — не наша задача, — написал Медведев.

По его словам, рост сельхозпроизводства за прошлый год в России составил более 10%. По всем товарным позициям в этом секторе РФ фактически закрывает свои потребности, а также активно работает на экспорт.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что с 18 июля зерновая сделка может прекратить действовать. По словам дипломата, страна не заинтересована в договоренностях, «которые не выполняются». Москва неоднократно заявляла о невыполнении той части сделки, которая касается снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки.

В свою очередь министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти страны намерены провести переговоры с Турцией, чтобы увеличить количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки. Глава венгерского ведомства пожаловался, что основная часть украинского зерна остается в соседних с Украиной странах.