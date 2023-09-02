Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал прямыми и явными пособниками нацистов лидеров западных стран. В своем Telegram-канале он призвал изменить отношение к этим государствам и не мечтать о примирении с Европой, США и другими, отказавшись от грез о создании с ними полиаморной семьи.
Отношение к ним [странам Запада] нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами, — написал Медведев.