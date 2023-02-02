«Враг не пройдет»: Медведев призвал лишить неонацизм шанса на реванш

Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев, Украина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте» напомнил о победе Красной армии в Сталинградской битве и призвал россиян не дать неонацизму шанса на реванш. Он выразил уверенность в том, что враг будет сломлен, как и 80 лет назад.

Наш долг — помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь. Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдет и сейчас, — написал Медведев.

Ранее он заявил, что недружественные России страны пытаются уничтожить память о борьбе с нацизмом и героях Великой Отечественной войны. Медведев подчеркнул, что для сохранения исторической памяти нужна постоянная целенаправленная работа с подрастающим поколением и ветеранами, помощь семьям последних.

Он также отметил, что важна реставрация мемориалов и поиск документов, свидетельствующих о подвиге народа.