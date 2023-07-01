Медведев призвал Макрона покончить со «словесным поносом» и помочь Франции

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом помочь гражданам Франции. Он напомнил, что французский лидер часто заявлял о поддержке Украины, однако сейчас, по мнению российского политика, необходимо покончить со «словесным поносом» и вкладыванием денег в оружие для ВСУ. Медведев уверен, что средства должны быть отданы простым французам.

Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Может, пора положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные напрасно на оружие для банды [президента Украины Владимира] Зеленского, могли бы пригодиться простым французам, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза России заявил: подобно тому, как Запад наблюдал за недавними событиями в стране, в РФ с интересом наблюдают за событиями на Западе, в том числе во Франции, где в ряде городов вспыхнули беспорядки. По его словам, получается, что дела вести на Западе не с кем.

Утром 1 июля полиция Франции сообщала о задержании 994 участников протестных акций. Всего минувшей ночью в ходе подавления протестов в стране задействовали 45 тысяч жандармов. С момента начала беспорядков было зафиксировано 2560 пожаров на дорогах. Кроме этого, были сожжены 1350 автомобилей и 234 здания. Полиция обвинила протестующих в ограблении полицейских участков и складов с оружием.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка.