Медведев приветствовал выдвижение Путина на выборы президента

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приветствовал выдвижение главы государства Владимира Путина на выборы президента России в марте 2024 года, передает ТАСС. Он также выразил уверенность в результатах голосования, спрогнозировав победу действующего российского лидера.

Хорошо, что Владимир Владимирович Путин дал свое согласие участвовать в избирательной кампании, избираться на должность президента Российской Федерации. Он не просто лидер нашей страны, дело даже не только в этом, мы действительно находимся в очень сложной точке общественного развития, очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент, — заявил Медведев.

О своем решении участвовать в выборах президента Путин заявил в разговоре с Героем ДНР Артемом Жогой после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже назвал решение президента важным не только для россиян, но и для всего мира.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на новый срок было ожидаемым, потому что он настоящий патриот, боец и лидер нации, который осознает свою ответственность за судьбу страны. Он напомнил, что поддержал это выдвижение еще в феврале 2023 года, а в мае такое же решение принял и съезд партии.