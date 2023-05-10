Медведев «присоединил» Польшу к России Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское в составе России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил переименовать польские города, а саму страну назвать Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи. Так в своем Twitter он ответил на инициативу Польши сменить название Калининграда на польский топоним «Крулевец».

Никакого Гданьска. Только Данциг. Никакого Щецина. Только Штеттин. Никакой Познани. Только Посин. Никакого Вроцлава. Только Бреслау. Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи, — написал Медведев.

Ранее Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом.

В пресс-службе губернатора Калининградской области Антона Алиханова рассказали NEWS.ru, что призвали Польшу придерживаться официального названия города.