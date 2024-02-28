Медведев пришел на совещание с цитатой Сталина в рамке Медведев на совещании по ВПК зачитал помещенную в рамку телеграмму Сталина

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время совещания Военно-промышленной комиссии принес помещенную в рамку телеграмму советского лидера Иосифа Сталина и зачитал ее вслух. Видео с заседания политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, это нужно, чтобы донести до глав оборонных предприятий, каким образом достигалась победа в Великой Отечественной войне.

Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2... Прошу вас не выводить правительство из терпения... Предупреждаю последний раз. Сталин, — зачитал Медведев.

Эту телеграмму Сталина Медведев уже зачитывал на заседании ВПК год назад. В процитированном документе Сталин обращался к директорам заводов в Куйбышевской (теперь — Самарской) области Борису Шенкману и Анатолию Третьякову.

Ранее Медведев заявлял, что производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, выросло в России до 15 раз (до 1500%). По его словам, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результатов в ходе СВО.

До этого зампред Совбеза РФ заявил, что ненавидит тех, кого считает врагами России. Медведев причислил к этой категории всех, кто не относится к политическому сословию англосаксонского мира.