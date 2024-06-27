Медведев пригрозил Украине худшими условиями при отказе от предложения РФ Медведев: мирное предложение России по Украине носит срочный характер

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Дмитрий Медведев

Предложение России по мирному урегулированию украинского конфликта носит срочный характер, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках своего выступления на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, в случае отказа Киев будут ждать худшие условия на последующих переговорах, передает ТАСС.

Это предложение, естественно, носит срочный характер , но если они [переговоры] не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, случатся, они будут уже проходить на худших условиях, то есть на условиях с учетом того, что произойдет в ходе СВО для Украины, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что российские предложения основаны на двух позициях: на признании факта изменения положения дел в ходе спецоперации, а также изменений в рамках Конституции РФ, и провозглашении нейтралитета Украины и невступлении страны в НАТО. По его словам, в этом случае переговоры могут быть продолжены на предложенных условиях.

Ранее Медведев заявил, что проведение Россией спецоперации на Украине соответствует международным правовым нормам. По его словам, речь идет о случае самообороны.

До этого он заявил, что нормы международного права не должны подменяться в интересах отдельных государств. По его словам, эти нормы должны отражать баланс интересов всех участников международных отношений. На сегодняшний день важной задачей является объединение всего потенциала межгосударственных структур. Это позволило бы вернуть безусловный авторитет ценностям права, подчеркнул зампред Совбеза.