Медведев пригрозил США болезненным ответом на конфискацию активов России Медведев: ответ России на конфискацию активов будет не менее болезненным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Ответ США на конфискацию российских активов со стороны Москвы может быть только асимметричным, однако не менее болезненным, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, Россия может изъять имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции страны.

Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. <...> Ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным, — написал Медведев.

Он объяснил это тем, что в России нет значимого количества американского государственного имущества, в том числе денег, прав и других активов США. Однако Москва может использовать определенные рычаги против Вашингтона, в частности задействовать реторсии согласно ст. 1194 Гражданского кодекса РФ, пояснил Медведев.

Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права), — заявил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что это непростой процесс, так как в своем большинстве это лица, которые инвестировали в российскую экономику. Москва гарантировала им неприкосновенность права частной собственности, однако их государство объявило России гибридную войну, сказал он. Зампредседателя Совета безопасности России подчеркнул, что «Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения».

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва рассматривает вариант понижения дипотношений с Вашингтоном в случае практических мер по конфискации российских активов. По его словам, российский ответ на изъятие активов в странах G7 может содержать контрмеры дипломатического и экономического характера.