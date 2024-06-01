Медведев пригрозил голливудской звезде разговором «от заката до рассвета» Медведев: Клуни ждет разговор с российскими журналистами «от заката до рассвета»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Американскому актеру Джорджу Клуни не нужно искать российских журналистов, поскольку они сами будут не против поболтать с ним «от заката до рассвета», заявил заместитель председателя Совета безопасность России Дмитрий Медведев на своей странице в сосцети X. Так политик отреагировал на призывы «Фонда Клуни за справедливость» преследовать российских журналистов.

Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут <...> И они побеседуют с ним «от заката до рассвета», — написал он на английском языке, сделав отсылку к фильму с участием актера.

Ранее стало известно, что «Фонд Клуни за справедливость» планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов российских журналистов, работающих за границей. Мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Тем временем председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что депутаты рассмотрят вопрос признания деятельности «Фонда Клуни за справедливость», учрежденного актером, нежелательной в России из-за призыва к задержаниям российских журналистов. Парламентарий считает, что в США недовольны возросшим влиянием российских СМИ в мире, поэтому против представителей отечественной прессы ввели санкции.