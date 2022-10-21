Медведев пригласил Маска в Москву на День Победы

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска в Москву на День Победы в ответ на вопрос бизнесмена о ситуации на Артемовском направлении. Диалог между политиком и главой Tesla состоялся Twitter

Как дела в Бахмуте? — написал Маск. Увидимся в Москве на День Победы! — ответил Медведев.

«Беседа» Медведева и Маска началась накануне. Американский предприниматель опубликовал в своем Twitter картинку по случаю отставки британского премьер-министра Лиз Трасс. В ответ на это Медведев написал «Пока, пока, Трасс, поздравляю латук». После этого Маск похвалил российского политика за «очень хороший троллинг».

Шутка по поводу салата латук появилась после появления онлайн-трансляции, запущенной газетой Daily Star. В ней демонстрировался стол, на котором находились фотография Лиз Трасс и салат латук. Читателям предлагали сделать ставки, кто дольше продержится: салат в нормальном состоянии или политик на новом посту. После слов премьера об отставке под видео появилась подпись «салат пережил Трасс», а в «зоне эксперимента» все засверкало разными огнями.

В день отставки Лиз Трасс британские издания вышли с практически одинаковыми названиями на обложках. Практически на всех первых полосах газет фигурировало слово «Хаос». Именно так оценивали политику премьера соотечественники, отмечая, что сама политик продолжала цепляться за пост.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что отставка премьера Великобритании не стала неожиданностью, поскольку она растеряла поддержку внутри Консервативной партии. Он также добавил, что Трасс «пыталась цепляться за власть, но сопротивление было бесполезным и бессмысленным».