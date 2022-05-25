Медведев приехал в Сколково за рулём электрокара

Дмитрий Медведев / Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал на международную технологическую конференцию Startup Village в Сколково на электрокаре. Как можно заметить на кадрах, опубликованных кремлёвским пулом РИА Новости, политик самостоятельно сел за руль, а его неспешную поездку сопровождали несколько охранников.

Мероприятие, на которое прибыл чиновник, займёт два дня — 25 и 26 мая. В ходе конференции планируется обсуждение перезагрузки технологического предпринимательства в России.

Ранее Медведев обвинил коллективный Запад в научной блокаде России. По словам чиновника, санкции ограничивают российским учёным доступ к технологиям и контакты с западными коллегами. Он отметил, что перед Москвой стоят серьёзные вызовы, связанные с обеспечением технологического суверенитета и независимости России от импорта.

Также он посоветовал не рассчитывать на отмену санкций, но опираться только на собственные возможности. По его мнению, рестрикции могут действовать десятилетия.