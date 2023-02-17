«Клоун снова брякнул»: Медведев придумал унизительное прозвище Зеленскому Зампред Совбеза Медведев: верховный клоун Украины подпишет все, что ему скажут

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Верховному клону Украины не придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ему нужно будет лишь подписать то, что ему скажут, написал в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик отметил, что такой документ вряд ли будет иметь ценность. Медведев также отметил, что каждый новый паяц в Киеве обычно сводит к нулю достижения прежнего руководства и начинает цирковую программу заново.

Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут, — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что писатель Виктор Пелевин в своей книге Empire V уже объяснил, кем и у кого работают такие клоуны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью BBC отверг возможность проведения переговоров с Путиным. Он объяснил свою позицию тем, что у него нет доверия к Путину. Кроме того, он указал, что Украина не пойдет на территориальные уступки, так как это ослабит страну.

16 февраля Зеленский впервые с июля 2022 года переговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Президенты обсудили вопросы гуманитарных связей.