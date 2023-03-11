Медведев придумал новое название для Украины Медведев предложил переименовать Украину в «Свинский Бандеро-Рейх»

Фото: dm/vk.com

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале придумал новое название для Украины в ответ на намерение украинского лидера Владимира Зеленского переименовать Россию. При этом он отверг расхожий вариант «Хохляндия».

Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать... Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich (нем. Свинский Бандеро-Рейх — NEWS.ru)! — написал Медведев.

Накануне стало известно, что Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Ранее соответствующая петиция на сайте украинского лидера набрала необходимое число голосов для ее официального рассмотрения. Согласно документу, название «Российская Федерация» предлагается изменить на «Московская Федерация».

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное намерение Киева служит лишним доказательством правоты Москвы в том, что из Украины действительно пытаются создать «анти-Россию».