Медведев предупредил НАТО о последствиях посягательства на Крым Медведев заявил, что в России посчитают объявлением войны любую попытку посягнуть на Крым

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Москве посчитают объявлением войны любую попытку посягнуть на Крым. Если на такой шаг решится страна — член НАТО, значит, конфликт будет со всем Альянсом, отметил он в беседе с «Аргументами и фактами».

Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что политолог Владимир Джаралла заявил: оператор беспилотников, атаковавших три крымские буровые платформы, находится на территории Украины, но свои действия он должен был координировать с американцами. В связи с этим он подчеркнул, что Штаты нужно призвать к ответу за содеянное.