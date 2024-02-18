Медведев назвал столицы, по которым Россия ударит в случае войны с Западом Медведев: Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину и Лондону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дмитрий Медведев

Россия в случае войны с Западом нанесет удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады, предупредил заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Москве хватит духа пойти на такой шаг, если перед российским государством нависнет угроза исчезновения.

Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады, — написал он.

Ранее Медведев картинкой в соцсети Twitter (X) отреагировал на подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. На ней изображена свинья в цветах флага Украины, сидящая верхом на петухе, под которым лежит договор. Медведев назвал такое сотрудничество любовью за €3 млрд.

В начале февраля Медведев заявил, что Россия применит баллистические и крылатые ракеты «со специальными боеголовками» для защиты своей территориальной целостности в случае войны с НАТО. По его словам, если начнется вооруженный конфликт с Альянсом, он не пойдет «по сценарию СВО».