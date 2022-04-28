Медведев допустил «печальный конец» бундестага из-за поставок оружия Киеву

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал в своём аккаунте в Telegram новость об одобрении бундестагом ФРГ поставок тяжёлых вооружений Украине. Он подчеркнул, что такое «печально заканчивается».

Бундестаг одобрил поставку тяжёлых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается, — написал Медведев.

Ранее 586 представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине, около 100 немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, семь человек воздержались. По итогам голосования, две конкурирующие фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.

В конце апреля Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть отправлена Киеву в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 млн.