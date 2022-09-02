Медведев: газа из РФ не будет в Европе при введении потолка цен

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В случае введения ценового потолка на российский газ в странах Евросоюза не будет российского топлива, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так политик ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен установить лимит цен на энергетические ресурсы из РФ.

Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет, — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» могут ввести ограничение цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года. Предполагается, что тогда должны вступить в силу санкции ЕС против морского импорта черного золота из РФ.

В июле министры финансов США и Германии Джанет Йеллен и Кристиан Линднер обсудили вопрос установления ограничений цен на российскую нефть и оказания помощи Украине.

Ранее посольство России в США призвало американские власти отказаться от вредных идей по введению ценового потолка на российскую нефть, которые сейчас активно продвигаются Вашингтоном. Ограничительные меры США имеют негативные последствия не только для мирового энергетического рынка, но и для рядовых граждан, отметили в дипмиссии.