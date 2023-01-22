«Будет очень непросто»: Медведев о поставках вооружений Киеву Медведев предрек создание союза из тех, кого «достали американцы и их свора кастрированных псов»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Если военный конфликт на Украине затянется надолго, то страны, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов», могут сформироваться новый военный альянс, предположил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он также призвал не строить никаких иллюзий относительно новых поставок вооружений Киеву, по его мнению, будет «очень непросто», поскольку «враги», по его словам, намерены «измотать и уничтожить» Россию.

Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн, — написал Медведев.

По его словам, в случае появления нового военного альянса «Штаты окончательно кинут старуху Европу».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.