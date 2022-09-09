Медведев предрек ООН судьбу «обанкротившейся» Лиги Наций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

США «замучаются пыль глотать», если попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза ООН, заявил в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Поводом для его слов стала предполагаемая реформа Совбеза ООН, к которой ранее призывала американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд, сообщив о «компромиссах в реформировании» Совета Безопасности ООН и необходимости отказа от сохранения «статус-кво».

Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций, — написал Медведев.

До этого Томас-Гринфилд заявила, что Совет Безопасности ООН должен лучше отражать нынешние мировые реалии. По ее словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен поднимут вопрос реформы Совета Безопасности в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи всемирной организации. Так, в рамках реформы планируется принять резолюцию о применении вето, после чего постоянные члены Совбеза ООН должны будут отчитываться о причинах использования вето на заседании Генассамблеи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совету Безопасности ООН следует или исключить из своего состава Россию, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся её действий, или же самораспуститься. Тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь отметила, что администрация США разделяет позицию Зеленского, но не видит возможности исключить Россию из состава Совбеза ООН.

Об этом же сообщила и Линда Томас-Гринфилд, отметив, что исключить Россию из Совбеза ООН можно, лишь изменив устав всемирной организации. Чтобы соответствующая поправка была принята, требуются подписи всех постоянных членов СБ. У России при этом есть право наложить вето на такое предложение.