Медведев предрек исчезновение Украины как государства Медведев: в ходе конфликта Украина может исчезнуть как государство

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Украина в результате текущего конфликта может перестать существовать как государство, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru. По его мнению, уже сейчас ясно, что Киев уступит в нынешнем конфликте.

А в будущем — вполне вероятно — исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира, — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза посвятил свою статью 15-й годовщине вторжения Грузии в Южную Осетию и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Он отметил, что другим итогом украинского конфликта будет «позорный уход» сегодняшних властей Украины, которых он сравнил с «уродливыми фриками», которые 15 лет назад «жевали свои галстуки на камеру».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные страны не пойдут на активное участие в украинском конфликте, и в скором времени для них сложившаяся ситуация станет затратной и неактуальной. Он также назвал спецоперацию экзистенциальным конфликтом. Медведев подчеркнул, что нынешнее террористическое украинское государство должно быть уничтожено дотла.