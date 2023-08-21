Медведев предостерег Бербок от игр в самолетики с «бандеровскими братьями»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал министру иностранных дел Германии Аннелену Бербок «не заигрываться в самолетики», комментируя ее заявление о решении поставить Украине истребители F-16. Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что так глава МИД ФРГ рискует приблизить конец Европы.

«Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы», — сказала министр иностранных дел с незаконченным средним образованием Анналена Бербок о решении поставлять бандеровским братьям немецких нацистов самолеты F-16. <...> Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем... — предостерег зампред СБ РФ.

Ранее Нидерланды и Дания объявили о решении поставить ВСУ 61 самолет F-16. Как ожидается, истребители прибудут на Украину к началу 2024 года.

Почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев ранее заявил, что F-16 «еле летают». По его словам, этим истребителям «еще далеко» до российских МиГ-35 и МиГ-37. Толбоев подчеркнул, что американские самолеты так же уязвимы для огневого поражения, как и остальные воздушные цели.