«Речь о барахле»: Медведев назвал унизительным термин «импортозамещение» Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

«Импортозамещение» можно заменить словами «технологический суверенитет» или «технологическая независимость», считает зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС. Таким образом он отреагировал на предложение одного из единороссов изменить это «не самый удачный» термин.

Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле — в прямом смысле этого слова, — сказал Медведев.

Как считает политик, от лексического ряда и употребления конкретных слов очень многое зависит. Медведев отметил, что, «как ты говоришь, так, собственно, ты и мыслишь».

Глава российского правительства не первый раз высказывается против подобного рода заимствований. В 2016 году он в шутку предложил переименовать кофе американо в русиано. «Американо», по его словам, звучит неполиткорректно.

В 2019 году Медведев снова попросил не засорять русский язык ненужными заимствованиями из иностранных языков. Об этом он заявил на заседании правительства во время обсуждения проактивного формата взаимодействия государства и гражданина. Политику не угодил термин «проактивный».