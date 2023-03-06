Медведев предложил вбить последний гвоздь в гроб западных неоколониалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал на сайте «Единой России» статью, в которой предложил РФ и другим странам «вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира». По его словам, новый многополярный мир будет намного сложнее, чем двумерный биполярный или однополярный мир, и Москве подходит такая схема в том числе для диалога.

Для России нет запретных регионов для диалога, поскольку у нас никогда не было колоний. По любым вопросам. И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира, — подчеркнул Медведев.

Медведев подчеркнул, что бывшие колонии в последнее время понимают правильность сопротивления остаткам неоколониальных практик и навязыванию извращенных культурных установок, которые исходят от бывших метрополий вроде Франции или Великобритании. Об этом свидетельствуют недавний выход Аргентины из соглашения о ведении административно-хозяйственной деятельности на Мальвинских островах и падение влияния Франции в Азии, Африке и Латинской Америке. По словам Медведева, подлинно суверенные государства перестают бояться диктата и санкций «коллективного Запада» и начинают бороться за собственные национальные интересы.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Фолклендские острова принадлежат Соединенному Королевству, отреагировав таким образом на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро вернуться к переговорам по этому вопросу. Британский чиновник напомнил, что решение было принято жителями островов в ходе референдума в 2013 году. Тогда жители островов подавляющим большинством проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании.