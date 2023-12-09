Медведев предложил свой финал для сериала про украинского президента Медведев опубликовал свой вариант финала сериала «Слуга народа»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале представил новое видение финала сериала «Слуга народа» про украинского президента. Политик описал бесславный конец главного героя Василия Голобородько. Согласно идее Медведева, персонаж утратил внешний лоск и ему докладывают, что Москва и Вашингтон «взяли в клещи» Украину.

Президент Василий Голобородько находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет. Большой стол. Над столом портреты трех учителей — Адольфа, Бенито и Степана (в центре), — написал Медведев.

По сюжету зампреда, герою сериала предлагают пойти на переговоры с Россией, а США полностью закрыли поставки вооружений, но Голобородько не хочет садиться за стол переговоров и вместо этого записывает обращение к народу, где объявляет, что «принял решение уйти как Адольф». Затем, пишет Медведев, персонаж вдыхает «живительный порошок» и застывает с блаженной улыбкой под эпичную музыку.

Сериал «Слуга народа» выходил с 2015 по 2019 годы. По сюжету картины обычный человек из народа, учитель истории Василий Голобородько побеждает на президентских выборах на Украине и начинает бороться с коррумпированной системой. Главную роль в сериале исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Запад написал сценарий для Владимира Зеленского, когда начался конфликт с Россией. Однако он перестал быть «главной звездой», и теперь его либо ликвидируют, либо заменят, считает бывший морпех.