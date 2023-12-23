Медведев предложил сажать украинцев пожизненно за салат оливье Медведев предложил новую статью в УК Украины с наказанием за салат оливье

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил проект новой статьи для Уголовного кодекса Украины. В нем предусмотрено наказание для украинцев вплоть до пожизненного лишения свободы за приготовление и употребление в пищу салатов оливье и сельдь под шубой.

Первая часть проекта статьи предусматривает наказание за приготовление указанных блюд и распространение их рецептов в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, а также штрафа в размере 1 млн гривен. Повторное преступление в течение года или его совершение должностным лицом, по мнению Медведева, должно наказываться лишением свободы от 7 до 15 лет.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, наказывается пожизненным лишением свободы, — говорится в инициативе Медведева.

В то же время он допустил, что украинцы смогут избежать наказания по новой статье, если добровольно откажутся от приготовления салатов и сообщат об этом органам безопасности. Кроме того, по его словам, им нужно будет пройти трехмесячный курс лечения украинским борщом.

Салаты оливье и сельдь под шубой являются традиционными новогодними блюдами россиян и не только со времен СССР. Поскольку Украина планомерно открещивается от всего советского, Медведев таким образом мог отреагировать на сообщение о переименовании около 50 улиц города Никополя Днепропетровской области Украины. Улицы, названные в честь полководца Михаила Кутузова, космонавта Владимира Комарова, поэта Федора Тютчева и других русских и советских деятелей, получили названия в честь членов Украинской повстанческой армии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и местных националистов.