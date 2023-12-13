Медведев предложил россиянам новые направления для отдыха вместо Европы Медведев: россиянам нужно отдыхать в Африке и на родине

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Россиянам нужно отдыхать в Африке и на родине, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления на дискуссионной площадке «Будущее России». По его словам, европейцы в настоящее время не очень хотят видеть граждан РФ в своих странах. Трансляция мероприятия опубликована на странице партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, — сказал Медведев.

Ранее во время выступления он заявил, что партия «Единая Россия» поддерживает кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Медведев считает, что фигура президента в РФ консолидирует страну.

Между тем ранее стало известно, что Центризбирком получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей. Из них нижестоящим избирательным комиссиям будет направлено 32 млрд 846,7 млн рублей, у ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании останется 217,1 млн рублей. Еще 170 млн рублей будут распределены между государственными органами, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей. Выборы главы государства в России пройдут с 15 по 17 марта.