Медведев предложил распространить законы России на ДНР и ЛНР

Дмитрий Медведев / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил распространить российское законодательство на Донецкую и Луганскую народные республики. Такую идею он высказал на форуме ЕР «Предпринимательство в новой экономической реальности», затронув вопрос каботажных перевозок для Донбасса.

Он отметил, что такие перевозки осуществляются только национальными перевозчиками, поэтому в данном случае необходимо вносить изменения в законодательство.

Нам в этом случае нужно или законодательство поменять в России в части каботажных перевозок, или сделать так, чтобы законодательство Российской Федерации напрямую распространялось на ЛНР и ДНР, — пояснил Медведев.

Ранее по вопросу помощи Донбассу высказался депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что международные гуманитарные организации перестали поставлять в ДНР и ЛНР лекарства. В связи с этим парламентарий предложил прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а членские взносы направить республикам Донбасса.