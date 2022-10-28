Медведев предложил Польше «подтереться своим поганым расчетом» Медведев предложил дать Польше «подтереться» расчетом по репарациям либо выставить свой счет

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram назвал дегенератами представителей польского МИД из-за требования к России выплатить репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, Москве необходимо будет либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Варшаве в период социализма, либо предложить «подтереться своим поганым расчетом».

На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала, — написал Медведев.

Ранее в МИД Польши заявили, что польские власти подсчитают потери, которые, по их мнению, были причинены стране Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Варшава намерена истребовать их по аналогии с репарациями от Германии.

От ФРГ Варшава требует около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине заявили, что Германия уже выплатила достаточно крупные репарации, оснований для удовлетворения требований польской стороны нет, а сама Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году.