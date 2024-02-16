Медведев предложил учредить дату в память жертв колониализма Медведев предложил сделать в мире 14 декабря Днем памяти жертв колониализма

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом «За свободу наций» в Москве

Россия предлагает в рамках Генеральной Ассамблеи ООН учредить День памяти жертв колониализма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, которое приводит ТАСС, отмечать его нужно 14 декабря — это дата принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Предлагаем рассмотреть в рамках Генеральной Ассамблеи ООН возможность учреждения Дня памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря. Это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, — сказал Медведев.

6 июля 2023 года в Баку по инициативе Центра анализа международных отношений состоялся круглый стол в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения, членом которого является Азербайджан. Участники договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма.

В Баку считают, что Париж должен выплатить пострадавшим народам компенсации, поскольку несет ответственность за убийство 800 тысяч представителей народа тутси. Кроме того, в документе упоминается о 18 тысячах черепов людей, убитых в ходе захвата территорий, большинство из них алжирцы. В послании также указывается на то, что Франция запрещает языки коренных народов.